Rundt 30 svenske barn har vorte livstruande sjuke etter covid-19

Den potensielt livstruande tilstanden, der immunforsvaret angrip sin eigen kropp etter covid-19, er forkorta til MIS-C på engelsk. På norsk kan tilstanden omsetjast til «multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn».

Det sjeldne syndromet kan oppstå hos barn og unge etter koronasjukdom, og fleire barn i Noreg har òg fått behandling for dette.

– Pasientane kan bli alvorleg sjuke raskt, med høg feber, gastrointestinale symptom og kardiogent sjokk, skreiv Tidsskrift for Den norske legeforening i mai i fjor.

Full intensivavdeling

Barn blir i utgangspunktet mildt ramma av covid-19, og det er ikkje sjølve virussjukdommen som gir den alvorlege tilstanden, men ein seinreaksjon i immunforsvaret hos eit lite mindretal av dei som har vorte smitta.

– Vi ser at barn som har hatt covid, blir ramma av dette inflammatoriske syndromet, MIS-C, tre til seks veker etter å ha gått gjennom infeksjonen, seier overlege Maria Mossberg ved barneklinikken i Lund i Skåne i Sverige.

I Skåne har sjukehusa over lengre tid vore under hardt press med stadig fleire vaksne koronapasientar, men no åtvarar legane om at også barneintensiven i Lund er heilt full. Dette kjem av pågang av barn med akutte behandlingsbehov for MIS-C, samtidig som ein må behandle ordinære pasientar.

Sviktande hjartefunksjon

Dei siste vekene har det vore seks alvorlege tilfelle i Skåne med MIS-C, og fire har fått behandling på intensivavdeling.

– Alle ligg inne. Dei er såpass sjuke at dei treng multidisiplinær behandling, seier barnerevmatolog Robin Kahn ved sjukehuset i Lund.

Vanlege symptom er høg feber, kraftig mageverk, forvirring og sviktande hjartefunksjon. Dei ramma barna får både medisinar som bremsar angrepet til immunforsvaret på organa og avansert behandling som støttar opp om dei organa som sviktar.

30 livstruande sjuke i Sverige

Totalt har rundt hundre barn fått tilstanden MIS-C i Sverige, og alvorsgrada blant dei har variert. Rundt 30 har vore livstruande sjuke og har trunge intensivbehandling, opplyser barnelege og immunolog ved Karolinska Institutet Petter Brodin til nyheitsbyrået TT.

– Det har komme som ei andre bølgje etter sommaren, og akkurat no har vi ganske mange barn som blir behandla for det. Men framleis har vi ingen dødsfall, seier Brodin, som saman med ei gruppe andre forskarar har publisert ein studie om tilstanden.

Forskarane veit no at tilstanden kjem av at immunforsvaret til kroppen blir aktivert av infeksjonen frå koronaviruset, kanskje utan at det blir merka, og deretter byrjar å angripe sin eigen kropp éin til to månader seinare. Fleire av barna har vore heilt symptomfrie og ikkje merka at dei har vore smitta av covid-19.

– Det dreier seg om tidlegare heilt friske barn. Vi ser alt frå småbarn til unge vaksne, seier Brodin.

Årvakne i Noreg

Tilstanden har vorte samanlikna med Kawasakis syndrom, som også rammar immunforsvaret hos barn.

I Noreg har FHI sidan 27. april bede norske barnelegar vere årvakne og varsle om tilfelle av dette syndromet med mogleg samanheng med covid-19.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreka overfor Dagbladet i byrjinga av november at førekomsten av MIS-C er låg, men at tilstanden er alvorleg for dei barna som blir ramma.

