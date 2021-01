Proud Boys-leiar sett fri – blir forbode å vere utandørs i Washington

utenriks

36 år gamle Henry «Enrique» Tarrio vart arrestert i det han kom til Washington D.C. måndag. Grunngivinga var at han skal ha sett fyr på eit Black Lives Matter-flagg i ei historisk svart kyrkje i hovudstaden.

Han er sikta for øydelegging av annans eigedom. Tarrio hadde to våpenmagasin med 60 rundar ammunisjon då han vart arrestert måndag, ifølgje rettsdokument.

Videoopptak tysdag viste Tarrio omfamne tilhengjarane sine etter lauslatinga tysdag.

Sjølv om han no er lauslaten, blir han forbode å vere utandørs i Washington inntil neste rettsmøte, har ein dommar vedteke.

Det betyr at Tarrio ikkje kan vere til stades under demonstrasjonen til støtte for president Donald Trump onsdag. Demonstrasjonen skal vere ein protest mot at Kongressen same dag skal sertifisere vinnaren av presidentvalet. Proud Boys blir venta å delta i protesten for å støtte Trumps ugrunna påstandar om valfusk.

Proud Boys vart landskjent etter den første presidentdebatten i oktober då Trump bad gruppa «tre tilbake og stå klar».

