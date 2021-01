Over 2.000 døde funne etter krigen i Nagorno-Karabakh

utenriks

Styresmaktene i utbrytarrepublikken opplyste tysdag at dei har teke hand om 1.184 døde. Søndag vart leivningar etter rundt 20 personar funne, inkludert ein eldre landsbybuar. Rettsmedisinske undersøkingar skal fastslå identiteten til dei døde.

Spesialistar frå Aserbajdsjan seier dei så langt har funne 334 aserbajdsjanske og 988 armenske soldatar i søka sine etter drepne. Dermed er over 2.000 døde funne etter konflikten, men arbeidet er ikkje over. Over 1.000 vert rekna for å vere sakna.

Rettsmedisinarar i Armenia seier dei har undersøkt rundt 3.360 døde soldatar. Leivningane etter tallause offer i krigen ligg truleg på likhuset i landet. Styresmaktene har ikkje oppgitt noko eksakt tal.

Opposisjonen fryktar at den spente situasjonen i Armenia kan bli verre når omfanget blir klart. Det har lenge vore protestar mot statsminister Nikol Pasjinian, som får skulda for nederlaget mot Aserbajdsjan og krav om at han må gå.

– Vi må sjå den nye realiteten i auga, seier Pasjinian sjølv etter fjorårets krig som varte frå 27. september til 9. november. Til saman mista godt over 4.700 menneske livet, dei fleste av dei soldatar.

Aserbajdsjan tok tilbake mykje av territoriet dei tapte i krigen tidleg på 1990-talet.

