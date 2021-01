Noreg skal leie Tryggingsrådets sanksjonskomitear mot Nord-Korea og al-Qaida

utenriks

– Noreg tek på seg eit veldig stort ansvar for arbeidskrevjande og komplekse komitear. Det er viktig at små land som Noreg gjer det, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til kanalen.

Oppgåva til komiteane er å sørgje for at straffetiltaka FN einest om, blir gjennomført. Søreide beskriv komiteen og sanksjonsregima som nokon av dei viktigaste verkemidla FN har for å motarbeide terrorisme.

– For oss passar dette godt inn i prioriteringane vi gjer i Tryggingsrådet, seier ho.

NRK skriv at Noreg i Tryggingsrådet òg vil ha mykje å gjere med spørsmål om humanitær tilgang i Syria og arbeidsgruppa til rådet om barn i væpna konflikt.

