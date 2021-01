Mogleg riksrettssak mot tidlegare dansk innvandringsminister

utenriks

Kjernen i saka er ein ordre ho gav i 2016 om at asylpar ikkje skulle få bu saman om kvinna var under 18 år.

Ordren var ulovleg, og ein granskingsrapport har sidan funne at ho vart åtvara av embetsverket før ho gav ho. Eit tjuetals par vart ramma av ordren.

To juristar utpeika av Folketinget skal onsdag komme med si vurdering av om det er grunnlag for å innleie ei riksrettssak.

De Radikale, Liberal Alliance og Alternativet har allereie flagga at dei meiner grunnlaget for riksrett er der, og Enhedslisten antydar onsdag at dei er samde.

Men regjeringspartiet Socialdemokratiet og Støjbergs parti, Venstre, har ikkje flagga noko klart standpunkt. Venstre-leiar Jakob Ellemann-Jensen har likevel sagt at han støttar ei riksrettssak mot Støjberg dersom det viser seg å vere grunnlag for det.

I granskingsrapporten vart Støjbergs ordre beskrive som «villeiande», «misvisande» og «klart ulovleg», og han forkasta ifølgje avisa Politiken forsvaret til eksministeren.

Ho har sjølv avvist at ordren ho gav var ulovleg, men erkjent at det skjedde ein «feil». Onsdag morgon skriv ho på Facebook at Venstre òg har fått to advokatar til å sjå på saka, og at vurderinga deira var at det ikkje er sikkert at ho kan bli dømd i riksretten.

