Lågaste bilsal i Storbritannia sidan tidleg 90-tal

utenriks

Salet gjekk ned 29,4 prosent samanlikna med året før. I alt vart det selt 1,63 millionar nye bilar, opplyser bransjeorganisasjonen The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Det er det lågaste talet sidan 1992.

Sektoren samla sett lei ifølgje SMMT eit tap på 20,4 milliardar pund, tilsvarande 233 milliardar kroner, i inntekter.

Mot slutten av året kom ein ny dupp i salet, då den britiske regjeringa la fram planar om å forby sal av fossildrivne bilar frå 2030, som del av planen om å bli karbonnøytral innan 2050.

SMMT beskriv 2020 som «eit bortkasta år» for bilindustrien, men seier det finst håp for 2021, med vaksinar på veg ut til folket og klårleik rundt forholdet til EU.

Organisasjonen ser òg lyst på at produsentane vil bringe «rekordmange elbilar ut på marknaden i månadene som kjem».

(©NPK)