Kongressen godkjenner valresultatet onsdag – det kan bli ein krevjande dyst

utenriks

Fleire tital av dei næraste støttespelarane til den gjenstridige presidenten i Kongressen har sagt at dei vil utfordre resultatet når Kongressen kjem saman onsdag ettermiddag. Klokka 19 norsk tid startar møtet der dei to kammera saman skal telje og stadfeste stemmene i delstatane i valkollegiet.

Joe Biden fekk både flest stemmer og sikra seg flest valdelegatar i november. Normalt skulle seansen på onsdag berre vore ein formalitet.

Fleire timar med debatt

Men senatorane Ted Cruz og Josh Hawley har varsla at dei vil be om ein revisjon for å granske grunnlause påstandar om valfusk. Eit fleirtal i Kongressen er imot dette og kjem nesten heilt sikkert til å godkjenne resultatet og valet av Biden. Men utfordrarane kan forseinke prosessen, og kvart av forslaga kan bli debattert i opptil to timar.

Visepresident Mike Pence, som vanlegvis berre skal lese opp resultata, er under press frå sjefen sin, president Donald Trump. Trump vil at Pence skal erklære han til president, noko som kan vere ulovleg.

Twitter som siste skanse

– Delstatane ønskjer å korrigere stemmene sine, som dei veit er baserte på avvik og fusk pluss korrupte prosessar som ikkje er godkjende av dei folkevalde, skriv Trump på Twitter. Det sosiale mediet har igjen flagga påstandane hans om valfusk som «omstridde».

– Alt Mike Pence treng å gjere, er å sende dei tilbake til delstatane, OG SÅ VINN VI. Gjer det Mike, tida er inne for å vise ekstremt mot, er den klare oppmodinga frå øvste hald. Trass valnederlaget er Trump president i fjorten dagar til.

(©NPK)