Kim Jong-un innrømmer at Nord-Koreas utviklingsplan har mislykkast

Det sa den nordkoreanske leiaren då han opna det som er den første fullstendige partikongressen på fem år i landet.

I opningstalen seier Kim Jong-un at utviklingsmåla, som vart sette på ein kongress i 2016, i stor grad ikkje er oppfylte når det gjeld nesten alle område, ifølgje det statlege nyheitsbyrået KCNA.

Partikongressen er meint å vise innbyggjarane at Kim har kontroll over covid-19-situasjonen og andre aukande økonomiske problem landet står overfor. Kongressen finn stad få veker før Joe Biden blir innsett som president i USA, og det er venta at Biden vil vidareføre sanksjonane mot Nord-Korea. I tillegg har landet stengt grensene mot Kina på grunn av pandemien, noko som forsterkar dei økonomiske utfordringane.

I talen beskriv Kim utfordringane som «dei verste av alle», ifølgje KCNA. Han tek til orde for ein ny femårsplan.

– Vi bør ytterlegare fremje og utvide suksessane og sigrane vi har oppnådd gjennom den mødesame innsatsen vår, men unngå å få dei smertefulle leksjonane igjen, seier Kim ifølgje byrået.

