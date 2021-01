Kausjonsmøte for Julian Assange

utenriks

Kausjonsmøtet skjer to dagar etter at det vart avgjort at Wikileaks-grunnleggjaren ikkje skal utleverast til USA.

USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrot etter lekkasjen av tusenvis av hemmelegstempla amerikanske dokument for ti år sidan. Tiltaleavgjerda på 18 punkt kan gi den 49 år gamle australiaren ein dom på opptil 175 år dersom han blir kjend skuldig.

Dommar Vanessa Baraitser sa måndag at ho var bekymra for Assanges mentale helse og fengselsforholda han kunne møte i USA i varetekt.

Om dommaren bestemmer at Assange skal lauslatast, kan han anten lauslatast frå fengsel onsdag eller seinare denne veka.

