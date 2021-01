Julian Assange blir ikkje lauslaten mot kausjon

utenriks

Dommar Vanessa Baraitser meiner Assange har «insentiv til å rømme», og at det er ein god sjanse for at han ikkje returnerer til retten om han blir lauslaten.

Det skjer to dagar etter at same dommar avgjorde at han ikkje skal bli utlevert til USA. Ho grunngav det med faren for at 49-åringen kunne gjere sjølvmord.

Baraitser seier onsdag at Assange må bli sitjande fengsla i Storbritannia, slik han har gjort sidan april 2019. Domstolane skal no vurdere ein anke frå amerikanske styresmakter, som framleis arbeider for å få han utlevert.

USA vil stille han for retten for spionasje og datainnbrot etter lekkasjen av tusenvis av hemmelegstempla amerikanske dokument for ti år sidan. Tiltaleavgjerda på 18 punkt kan gi den 49 år gamle australiaren ein dom på opptil 175 år dersom han blir kjend skuldig.