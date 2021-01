Hundrevis av personar har brote barrikadar ved Kongressen – bygningar evakuert

utenriks

Politiet på Capitol Hill prøvde å stoppe demonstrantane, men klarte det ikkje, ifølgje Washington Post. Fleire freista å komme seg opp trappa til bygningen, men vart stoppa av politi.

To bygningar, biblioteket ved James Maddison Memorial Building og Cannon House Office Building, har vorte evakuert.

Ein video på Twitter, lagt ut av ein Washington Post-journalist, viser mange personar som går forbi barrikadane medan det blir ropte «USA, USA».

Tusenvis av personar har møtt opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valresultatet. Under ein tale føre Det kvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valnederlag.

(©NPK)