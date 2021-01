Det kan gå mot riksrett for Danmarks tidlegare innvandringsminister

utenriks

Juristane meiner at ein tiltale mot Støjberg truleg kan føre til domfelling.

Blir Støjberg felt i riksrett, kan ho bli pålagd bot, eller i verste fall få ei vilkårslaus fengselsstraff.

Partia avgjer

Etter at juristane har gitt vurderinga si, er det no opp til partia i Folketinget å avgjere om ei riksrettssak skal innleiast.

De Radikale, Liberal Alliance, Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har allereie flagga at dei meiner det er grunnlag for riksrett, medan Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige meiner grunnlaget ikkje er der.

Korkje regjeringspartiet Socialdemokratiet eller De Konservative er onsdag klare til å ta noka avgjerd.

Støjbergs Venstre har heller ikkje teke standpunkt, men partileiar Jakob Ellemann-Jensen har sagt at han støttar riksrett om det viser seg å vere grunnlag for det. Det førte til at Støjberg i desember forlét posten sin som nestleiar i partiet.

Knusande granskingsrapport

Bakgrunnen er at dåverande utlendings- og integreringsminister Støjberg i 2016 gav instruks om at asylsøkjarpar ikkje skulle få bu saman dersom kvinna var under 18 år. Instruksen viste seg å vere ulovleg. Eit tjuetals par vart ramma av ordren.

Ein delrapport frå den dansken Instrukskommisionen konkluderte med at Støjberg gav instruksen trass åtvaringar frå embetsverket om at han var ulovleg. Rapporten vart levert til Folketinget i desember.

I rapporten vart Støjbergs ordre beskrive som «villeiande», «misvisande» og «klart ulovleg», og han forkasta ifølgje avisa Politiken forsvaret til eksministeren.

Støjberg: Ikkje grunnlag for riksrett

Etter vurderinga frå juristane vart lagd fram onsdag, retta Støjberg kritikk mot vurderinga til dei to advokatane. Ifølgje henne har ikkje Folketinget vorte noko klokare.

– Eg hadde både trudd og håpa at Folketingets to utnemnde advokatar hadde gjort eit sjølvstendig stykke arbeid. Men eg må konstatere at dei har følgt same linje som Instrukskommissionens arbeid. Det synest eg er ergerleg, sa Støjberg.

Ho seier vidare at ein like greitt berre kunne lese konklusjonane frå rapporten frå kommisjonen, og at fleire upartiske advokatar har kritisert nemnde konklusjonar.

– Det er politikk. Og no er det opp til Folketinget å avgjere om dei vil stille meg for riksrett for å ha verna jenter. Det må Folketingets fleirtal avgjere, men eg meiner bestemt ikkje at det er grunnlag for ei riksrettssak, seier ho.

Kommentator: Det går mot riksrett

Den politiske kommentatoren Hans Engell trur det heile vil ende med riksrett.

– Dette peikar sterkt i retning av ei riksrettssak. Og det høyrest òg frå Inger Støjberg ut som at ho er innstilt på det. Beskjeden til advokatane lyder klart og eintydig, seier han.

Engell seier vidare at det vil bli svært vanskeleg for fleire av Danmarks største parti å stemme mot ei riksrettssak, etter at både ombodsmannen, byretten, Instrukskommissionen, og no altså dei to advokatane, har vurdert det annleis.

– Det blir veldig vanskeleg for «lov og orden»-parti som Venstre og De Konservative å stemme nei. Det kan ikkje vere ein standard når ein har sympati for saka og så ein annan i andre saker, seier Engell.