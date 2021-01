utenriks

Frå før er det klart at Ossoffs partifelle Raphael Warnock vann setet han kjempa om.

Dersom Ossoff slår følgje med Warnock har Demokratane ikkje berre teke frå Republikanarane ein viktig delstat og sikra seg begge senatsplassane frå Georgia. Dei har òg sørgt for at Demokratane har like mange senatorar som Republikanarane: 50.

Ved stemmelikskap er det visepresidenten som avgjer i Senatet. Frå 20. januar er det demokraten Kamala Harris.

