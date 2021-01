Demokratane ligg an til to sigrar i Georgia

utenriks

Ei rekkje amerikanske medium har peika Warnock ut til sigerherre over senator Kelly Loeffler med 50,5 prosent mot 49,5 prosent når det står att å telje opp rundt 2 prosent av stemmene.

I det andre valet har demokraten Jon Ossoff byrja å dra ifrå senator David Perdue og leier med 50,11 prosent mot 49,89 prosent.

Det viste oversikta frå New York Times ved 8.30-tida norsk tid.

Med denne sigeren blir Warnock den første svarte senatoren frå Georgia nokosinne og den første demokratiske senatoren frå den tradisjonelt republikanske sørstaten på fleire tiår.

Spennande oppteljing

I starten av oppteljinga var det knapp demokratisk leiing, men nokre timar seinare var situasjonen snudd. Utover natta halte likevel demokratane innpå då fleire stemmer kom inn frå hovudsakleg demokratiske fylke.

Over 3 millionar stemmer var avlagde som førehands- og poststemmer før valet på tysdag, som blir avgjerande for Joe Bidens samarbeid med Senatet.

Demokratane treng siger i begge vala for å få knappast mogleg kontroll i Senatet, med 50 mot 50 senatorar, medan Republikanarane berre må behalde det eine mandatet.

Demokratiske fylke

Ifølgje den ansvarlege for valsystemet i delstaten, republikanaren Gabriel Sterling, ser det ut til at mesteparten av stemmesetlane som enno ikkje er talde opp, er frå fylket DeKalb, som i hovudsak pleier å stemme demokratisk. Fylket utgjer delar av forstader i Atlanta og omfattar over 700.000 innbyggjarar.

Warnock har allereie halde ein tale som New York Times tolkar som ein sigerstale, der han takkar veljarane i Georgia og lovar at han skal jobbe for alle, anten dei har stemt for han eller for Loeffler.

Republikanarane ser likevel ut til å miste håpet, sidan det har byrja å bli tomt i lokalet i Atlanta der det var planlagd sigersfest.

Godt svart frammøte

Demokratane tener på eit svært godt frammøte blant svarte veljarar, og begge demokratane har fått ein endå større del av stemmene enn Joe Biden fekk i presidentvalet.

Særleg Warnock har fordel av det store afroamerikanske frammøtet, og han dreg med seg den unge, jødiske dokumentarfilmskaparen Ossoff, som mellom anna har arbeidd i staben til den avdøde borgarrettskjempa John Lewis i Kongressen.

Med ein sigersmargin på 1 prosent slepp Warnock ein automatisk ny oppteljing. Berre om marginen er under 0,5 prosentpoeng, blir det i samsvar med Georgias vallover ny oppteljing.

Kandidaten som vinn det regulære valet mellom Perdue og Ossoff, får ein normal seksårsperiode.

Han som vinn spesialvalet, fullfører likevel berre dei to åra som står att av mandatet som Loeffler vart utpeika til då senator Johnny Isakson trekte seg av helsegrunnar i fjor vår.

(©NPK)