Bush skal delta i Bidens innsettingsseremoni

– President og fru Bush ser fram til å vere tilbake på Capitol til president Biden og visepresident Harris' eidsavlegging, tvitrar Freddy Ford, som er stabssjef for Bush.

– Å vere vitne til ei fredeleg maktovergang er eit varig kjenneteikn på demokratiet vårt, skriv Ford i det som kan tolkast som eit spark i sida til president Donald Trump, som nektar å innrømme nederlag og som ikkje har stadfesta om han vil vere til stades i Bidens innsettingsseremoni.

Bush ringde til Biden 8. november og gratulerte med sigeren.

– Biden er ein god mann som har vunne denne moglegheita til å leie og sameine landet vårt, sa Bush då.

– Det amerikanske folket kan vere trygge på at dette valet var fundamentalt rettferdig, at integriteten vart halden oppe, og at utfallet er klart, la Bush til.

Tidlegare president Jimmy Carter (96) og kona hans Rosalynn Carter (93) varslar via ei talskvinne at dei ikkje vil vere til stades i Bidens innsettingsseremoni, men at dei sender sine beste ønskjer og ser fram til ein suksessrik Biden-administrasjon.

