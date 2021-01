WHO skuffa over at Kina ikkje har ferdigstilt løyve til Wuhan-opphald

utenriks

– I dag fekk vi vite at kinesiske tenestemenn enno ikkje har gitt oss dei nødvendige løyva for at gruppa kan komme til Kina, seier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) på ein pressekonferanse.

Ei internasjonal ekspertgruppe dreg etter planen til Wuhan denne månaden for å finne opphavet til koronaviruset.

– Eg er veldig skuffa over desse nyheitene, gitt at to medlemmer allereie har byrja reisene sine og to andre ikkje får drege på tampen, seier Tedros.

