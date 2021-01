Utanriksministeren deltek i FN-debatt om sårbare statar

utenriks

Tema for den opne debatten er utfordringane ved å verne fred og tryggleik i denne typen land, ifølgje Utanriksdepartementet.

Noreg vart ved årsskiftet medlem av Tryggingsrådet, for første gong sidan starten av 2000-talet.

To prioriterte tema for Noregs arbeid i rådet er fredsdiplomati og vern av sivile, opplyser Utanriksdepartementet. Regjeringa håpar å bruke innsikter frå Noregs mangeårige fredsdiplomati til å styrke arbeidet Tryggingsrådet gjer for konfliktløysing og konfliktførebygging.

I tillegg til Noreg vart India, Irland, Kenya og Mexico nye medlemmer av Tryggingsrådet frå årsskiftet. Flagga til landa vart måndag heist i FN-hovudkvarteret i New York.

Eriksen Søreide skal òg delta på eit videomøte i Tryggingsrådet om Israel og Palestina 26. januar. Blant dei andre temaa i Tryggingsrådet denne månaden er kamp mot terrorisme, situasjonen i krigsherja Jemen og FNs oppmoding om global våpenkvile under koronapandemien.

(©NPK)