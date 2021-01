Rettssaka etter Brussel-terroren startar neste år

utenriks

Nyheitsbyrået viser til ei kjelde med innsikt i rettsprosessen.

Rettssaka skal førast mot ti av dei totalt 13 som har vore sikta for terrorangrepet 22. mars 2016. Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepet der 32 personar vart drepne og ytterlegare 340 vart såra då to sjølvmordsbombarar utløyste bomber på flyplassen i byen. Ein tredje ramma ein T-banestasjon kort tid seinare.

Dei tre andre tiltalte vart lauslatne på grunn av manglande bevis, opplyste talsperson for påtalemakta Eric Van Duyse.

Ein av dei tiltalte, Salah Abdeslam, var òg involvert i terrorangrepet i Paris året før, der 130 personar vart drepne. Rettssaka i Belgia startar etter at rettssaka mot Abdeslam er ferdig i Frankrike.

Også Mohamed Abrini og Osama Krayem er tiltalte for å ha vore sentrale i angrepet i Brussel. Dei andre tiltalte er sikta for å ha hatt ei mindre rolle.

Oussama Atar, som også blir mistenkt for å ha vore involvert i begge angrepa, blir anteken å ha omkomme i Syria.

Den omfattande rettssaka skal førast i det tidlegare Nato-hovudkvarteret ved utkanten av Brussel. Bygget har vorte gjort om til ein høgtryggings-rettsbygning.

I 2019 vart det meldt at rettssaka skulle gå i 2020.

