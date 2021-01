Politiet leitar framleis etter mistenkt for spektakulært Dresden-brekk etter nytt raid

utenriks

Meir enn eit dusin gjenstandar dekt med diamantar var noko av det som vart stole frå det statlege museet Den grøne kvelven i Dresden i november 2019.

To mobiltelefonar og fleire dokument vart beslaglagde då politiet slo til mot ei adresse i Neukölln-bydelen tysdag, men mannen, som er det femte politiet meiner står bak ranet, er framleis på rømmen.

Mannen og tvillingbroren hans klarte å flykte frå ein stor politioperasjon i november i fjor, før den eine av dei vart arrestert nokre veker seinare. Den eine broren sit no i varetekt saman med tre andre.

Alle fem er medlemmer av Remmo-familien, ein arabisk-ætta klan med nære band til organisert kriminalitet.

Under ranet tende kunsttjuvane ein brann, truleg for å deaktivere alarmen til museet før dei braut seg inn.

På få minutt rakk to personar å raske med seg opptil 100 gjenstandar. Totalt vart det anslått at dei kom seg unna med verdiar tilsvarande rundt 10 milliardar kroner, men verdien er vanskeleg å bedømme, og mange av gjenstandane blir rekna for å vere nærast umogleg å omsetje.

Politiet har tidlegare kunngjort ein dusør på opp til 500.000 euro, tilsvarande over 5 millionar kroner, for informasjon som fører til arrestasjonar i saka.

Den grøne kvelven, eller Grünes Gewölbe, er eitt av dei eldste musea i Europa og vart grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

