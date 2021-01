Kampklare Biden og Trump i siste valinnspurt i Georgia

utenriks

Biden besøkte måndag Georgia der han takka veljarane i delstaten for å ha gjort han til Georgias første demokratiske presidentkandidat på tre tiår.

I ein tale på eit valarrangement i Atlanta oppmoda han veljarane til å vise si støtte endå ein gong, denne gongen til to demokratiske utfordrarar som kjempar mot to republikanarar om to senatsplassar for Georgia.

Utfallet i valet på tysdag kan bety at republikanarane anten beheld dagens fleirtal, eller at demokratane får fleirtal med knappaste margin.

Omkamp

Kampen står mellom den republikanske senatoren David Perdue og den demokratiske utfordraren Jon Ossoff, og mellom den republikanske senatoren Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock.

Verken Perdue eller Loeffler fekk over 50 prosent av stemmene 3. november, og i Georgia er regelen då at det blir omkamp.

Biden sa i talen sin i Atlanta måndag kveld at han treng fleirtal i Senatet for mellom anna å kunne få gjennom lovgiving som skal kjempe mot koronaviruset.

Lojalitet

Han nemnde ikkje den mykje omtalte telefonsamtalen som president Donald Trump hadde med Georgias øvste valfunksjonær Brad Raffensperger laurdag, men viste i staden meir forsiktig til Trumps generelle forsøk på å snu valresultatet i delstaten, og til det han kalla Trumps krav om fullstendig lojalitet frå senatorar som Loeffler og Perdue.

I talen sette Biden merkelappen «obstruksjonistiske Trump-spyttslikkarar» på Perdue og Loeffler.

– Ein har to senatorar som trur dei har svore eid til Trump, ikkje til USAs grunnlov, sa Biden, som trekte linja tilbake til si eiga tid som senator:

Makt

– Ikkje ein einaste gong trudde eg at eg avla eid til nokon president, demokrat eller republikanar. Eg avla eid til USAs grunnlov, sa Biden i talen.

– Politikarar kan ikkje tileigne seg, ta eller gripe makt, sa Biden.

– Makt er noko som blir gitt, innvilga av det amerikanske folket åleine. Vi kan aldri gi slepp på det. Det er alltid folkets vilje som må sigre, sa Biden, som i talen sin òg spøkte med at han hadde vunne tre gonger i Georgia som følgje av dei to gjenoppteljingane av stemmene etter valet i haust.

Biden sende òg eit stikk til Trump.

– Trump bruker meir tid på å syte og klage enn han gjer på å løyse koronapandemien, sa Biden, og la til:

– Eg veit ikkje kvifor han framleis ønskjer jobben. Han ønskjer ikkje å gjere arbeidet.

Kampklar Trump

Nokre timar seinare måndag kveld stilte Trump opp på eit valarrangement til støtte for Perdue og Loeffler i Dalton i Georgia. Det skjedde etter at visepresident Mike Pence tidlegare på dagen deltok på eit arrangement til støtte for dei to senatorane i ei kyrkje i Georgia.

– Biden skal ikkje få ta Det kvite hus, ropte Trump til ei jublande folkemengd.

Trumps formål med besøket i Georgia måndag kveld var å skape entusiasme og stemmesanking for Perdue og Loeffler, og han oppmoda republikanske veljarar til å gjere sitt for å sikre dei to senatorane attval i valet på tysdag.

Men han brukte store delar av talen sin på å klage over resultatet frå presidentvalet – eit val som han sa han eigentleg vann stort.

– Mykje står på spel i dette valet, sa han til dei fleire tusen frammøtte.

– Kjemp for Trump, ropte dei tilbake.

Gjentok påstandar

Trump gjentok fleire gonger påstandane sine om valfusk – påstandar som har vorte avviste av valfunksjonærar frå begge parti i ei rekkje delstatar, og dessutan av fleire domstolar, inkludert høgsterett.

Trumps tidlegare justisminister William Barr har òg sagt at det ikkje finst bevis for at det har funne stad valfusk som kunne ha endra på valutfallet. Trump kunngjorde Barrs avgang like før jul.

Trump slo fast i talen måndag kveld at han kjem til å «kjempe som faen» for å behalde presidentmakta, og han oppmoda republikanske kongressmedlemmer til å gjere det dei kan for å gjere om valresultatet når dei samlast onsdag for å sertifisere vinnaren av presidentvalet i haust.

Trump lova òg tilhengjarane at han dreg tilbake til Georgia om halvtanna år for å drive valkamp mot den republikanske guvernøren Brian Kemp og den øvste valfunksjonæren i delstaten, republikanaren Brad Raffensperger.

