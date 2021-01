Ingen rekord på koronadempa fiskeauksjon i Tokyo

utenriks

Den sjølvutnemnde tunfiskkongen Kiyoshi Kimura heldt tilbake under den årlege auksjonen. Han har tidlegare betalt fleirfaldige gonger det som vart årets vinnande bod.

Denne gongen vart det ein annan kjøpar – grossisten Yukitaka Yamaguchi i samarbeid med ei matbedrift – som fekk tilslaget og kan skryte av å ha kjøpt den dyraste fisken i byen. Yamaguchi er hyppig gjest i Tv-program og leverer fisk til fleire av dei beste sushirestaurantane. For den 208 kilo tunge blåfinna tunfisken var det neppe viktig kven som betalte eller kva prisen vart.

– Eg gjekk for det høgaste bodet i år, fordi tida er inne for å vise sjølvkontroll. Dette er ikkje ei tid for å feire, seier han og viser til at restaurantbransjen og resten av næringslivet er hardt ramma av koronakrisa.

I fjor bladde Kimura opp 193 millionar yen for ein tunfisk på 276 kilo, men sjølv det bleiknar mot rekorden frå 2019: 334 millionar yen for 278 kilo fisk. Med dagens kurs gir det ein kilopris på nesten 100.000 kroner.

