Tysk og fransk vaksinefrustrasjon

utenriks

– Ein fiasko, seier den franske opposisjonspolitikaren Yannick Jadot frå Dei Grøne om at berre 500 personar er vaksinerte mot covid-19 på fem dagar.

Franske helsestyresmakter forsvarer strategien og viser til at dei har prioritert å vaksinere eldre menneske på sjukeheimane i staden for å krevje at dei reiser til vaksinasjonssenter.

Men også ute i regionane ulmar uroa.

– Alt blir bestemt i Paris, seier Jean Rottner, leiar for regionen Grand Est, til TV-kanalen France 2. Han meiner det no er lettare å kjøpe ein bil enn å sikre seg ein vaksine.

– Dårleg planlegging

I nabolandet Tyskland, som byrja massevaksinasjonen samtidig, er rundt 265.000 menneske vaksinerte på ei veke. Men òg der veks misnøya.

Fleire opposisjonsparti og også sosialdemokratiske SPD meiner kampanjen er prega av dårleg planlegging og legg skulda på den kristendemokratiske helseministeren Jens Spahn.

Kritikken går på at EU berre har godkjent bruk av Pfizer/Biontech-vaksinen, og at den tyske regjeringa ikkje har sikra seg mange nok vaksinar. Frykta er at produksjonen går så seint at Tyskland vil bli hengande langt etter andre land.

I Noreg var 2.113 personar registrerte som vaksinerte fram til søndag. FHI opplyste då at det reelle talet kanskje var noko høgare på grunn av forseinkingar i registreringa.

I både USA og Kina er allereie millionar av menneske vaksinerte. Fleire land har dessutan nødgodkjent vaksinar frå fleire produsentar slik at dei har fleire å spele på. Det gjeld mellom anna Storbritannia, som måndag tok i bruk vaksinen frå AstraZeneca /Oxford-universitetet for første gong.

– Tyskland heng etter

– Tyskland ligg langt bak andre land, seier Lars Klingbeil, SPDs generalsekretær, i eit intervju med den tyske kringkastaren ARD.

Opposisjonspartiet Fridemokratane FDP går så langt som å krevje at Spahn må be om unnskyldning for feilgrep og kaoset i regjeringa.

Talsmann for statsminister Angela Merkel, Steffen Seibert, seier at utolmodet er forståeleg, men han lovar at det vil bli betre etter kvart. Han understrekar at regjeringa framleis meiner at det var riktig at EU-kommisjonen tok ansvar for å bestille vaksinar til alle dei 27 medlemslanda, noko kritikarane meiner har ført til altfor mykje byråkrati og ineffektivitet.

– For eit land i midten av Europa med mange grenser kan ikkje løysinga vere at alle jobbar for seg sjølv, seier Seibert.

– Låg produksjon i byrjinga

EU-kommisjonen har førehandsbestilt vaksinar frå fleire produsentar, men har berre godkjent bruken av Pfizer/Biontech-vaksinen.

Helseminister Spahn meiner det er bestilt nok vaksinar til både Tyskland og resten av EU.

– Problemet er ikkje mengda som er bestilt. Problemet er den låge produksjonskapasiteten i byrjinga, samtidig som det er ekstremt høg etterspurnad på verdsbasis, seier han.

Han får støtte av Frank Ulrich Montgomery, som leiar World Medical Association.

– Ingen visste kva vaksine som ville bli godkjent først, seier han og kallar skuldingane for eit billeg forsøk på å slå politisk mynt på vaksinemangelen.

Ser til britane

Men mange har lagt merke til at Storbritannia etter å ha forlate EU ser ut til å ha fått langt betre dreis på vaksinasjonen enn EU-landa.

Britane godkjende Pfizer/Biontech-vaksinen til bruk fleire veker før EU og er òg først ute med å godkjenne vaksinen til AstraZeneca/Oxford-universitetet. Sistnemnde er både billegare å produsere og lettare å distribuere sidan han ikkje må lagrast i minus 70 grader, slik førstnemnde må. Britane har sikra seg 100 millionar dosar av AstraZeneca/Oxford-vaksinen.

(©NPK)