Skottland blir stengt ned

utenriks

Skottar blir bedne om å halde seg heime, bortsett frå ved fysisk aktivitet og ærend som er heilt nødvendige, skriv Sky News.

Sturgeon varslar om at det britiske helsevesenet kan leggjast under «betydeleg større press» i den neste månaden, og at sjukehusa kan bli overbelasta innan dei neste to–tre vekene om ikkje utviklinga snur.

– Det er inga overdriving å seie at eg er meir bekymra over situasjonen vi står overfor no, enn eg har vore på noko tidspunkt etter mars i fjor, seier ho til det skotske parlamentet.

Ifølgje BBC vil tiltaka verte innførte allereie midnatt natt til tysdag, og vere gjeldande til slutten av januar.

(©NPK)