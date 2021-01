PSA-aksjonærar støttar fusjon med Fiat Chrysler

utenriks

Resultatet av avstemmingane måndag var nesten einstemmig, ifølgje toppsjef Carlos Tavares.

Selskapa vart samde om fusjonen for omtrent eit år sidan. I desember fekk planen grønt lys frå EU-kommisjonen, etter at selskapa hadde lova tiltak for å halde oppe god konkurranse i marknaden for lette varebilar.

Det fusjonerte selskapet vil bli den fjerde største bilprodusenten i verda, med merke som Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo og Maserati. Namnet på selskapet blir Stellantis, men namna på bilmerka skal ikkje endrast.

(©NPK)