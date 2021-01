Moderna-vaksine kan få godkjenning i EU og Noreg måndag

utenriks

– Det er eit møte i EMAs komité for medisin for menneske i dag, måndag 4. januar for å diskutere Modernas vaksine, seier EMA måndag.

Dersom komiteen kjem fram til ei avgjerd, vil EMA komme med ei fråsegn så raskt som mogleg. Dersom dei ikkje kjem i mål måndag, held behandlinga fram onsdag.

Det var allereie planlagt at den medisinske komiteen skulle møtast onsdag, eit møte som var påskunda frå 12. januar. Det er venta at EU gir tommelen opp til den nye vaksinen. Han må òg godkjennast formelt av EU-kommisjonen før han kan takast i bruk.

Fredag sa Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström at vurderinga av vaksinen hadde gått raskare enn venta. Han antyda då ei godkjenning måndag morgon med tilslutninga til kommisjonen nokre timar seinare. Den siste oppdateringa frå EMA peikar mot ei avgjerd seint på dagen.

Frå før er det berre vaksinen frå Pfizer og Biontech som er godkjend i EU og Noreg. Modernas vaksine er allereie godkjend i heimlandet USA.

Vaksinen har vist seg å vere 94,1 prosent effektiv i kliniske testar med over 30.000 deltakarar.

Ein tredje vaksine, frå Universitetet i Oxford og AstraZeneca, vart godkjend i Storbritannia sist onsdag. Det er lite truleg at han blir godkjend i EU i den næraste månaden, sa EMA før helga.

