Kongressmedlemmer vil at FBI skal etterforske Trump etter leken telefonsamtale

Trump ringde Brad Raffensperger, som har det øvste ansvaret for gjennomføringa av val i delstaten Georgia, og bad han «finne 11.780 stemmer» som kan endre valresultatet der.

Washington Post publiserte i helga opptak av samtalen først, som også nyheitsbyrået AP har fått tilgang til.

Tidlegare aktorar

I eit brev til FBI-direktør Christopher Wray skriv Ted Lieu, representant frå California, og Kathleen Rice frå New York, at bevisa for valfusk frå Trump no er i ute i klart dagslys. Dei ber han om å starte ei etterforsking av presidenten omgåande.

– Som medlemmer av Kongressen og tidlegare aktorar trur vi at Donald Trump deltok i oppmoding til, eller konspirasjon til å gjere, ei rekkje vallovbrot, skriv Lieu og Rice.

Den demokratiske senatoren Dick Durbin har òg teke til orde for at det blir sett i gang etterforsking av handlemåten til presidenten.

Avvist av Raffensperger

Gong på gong i samtalen med Raffensperger hevda Trump at han umogleg kan ha tapt i Georgia i presidentvalet i november. Han bad Raffensperger stadfeste påstandar om at tusenvis av stemmesetlar har vorte ulovleg destruerte – noko det ikkje finst bevis for.

– Høyr her. Alt eg vil er dette: Eg vil berre finne 11.780 stemmer, sa Trump.

Raffensperger, som til liks med Trump er republikanar, forklarte at stemmene i Georgia har vorte talt tre gonger og at det offisielle resultatet er korrekt. Resultatet viser at Joe Biden vann i Georgia med marginen til 11.779 stemmer.

Også fleire andre personar deltok i telefonsamtalen.

Biden blir innsett 20. januar

I dei to månadene sidan presidentvalet har Trump nekta å vedgå at han tapte for den påtroppande demokratiske presidenten, Joe Biden.

I staden har Trump og hans allierte levert inn fleire titals søksmål med skuldingar om valfusk for å prøve å endre valresultatet. Nesten alle søksmåla har vorte avviste grunna manglande bevis.

Kongressen skal møtast onsdag for å sertifisere Bidens siger før innsetjinga 20. januar.

