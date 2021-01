Første AstraZeneca/Oxford-vaksinedose sett i Storbritannia

utenriks

Dette er den andre koronavaksinen som er godkjend for bruk i Storbritannia, og godkjenninga kom rett før nyttår.

Måndag vart den første dosen gitt til den 82 år gamle dialysepasienten Brian Pinker ved Oxford University Hospital. Han vart den første i verda som fekk denne vaksinen med unntak av dei som har delteke i testinga.

Pinkar sa han var svært glad for å få vaksinen og at han no ser fram til å feire den 48. bryllaupsdagen sin seinare i år.

Koronavaksinen som er utvikla av selskapa Biontech og Pfizer, var den første som fekk nødgodkjenning i Storbritannia. Dette var òg den første godkjenninga av ein koronavaksine i eit vestleg land.

Vaksinen til AstraZeneca og Universitetet i Oxford har likevel nokre betydelege fordelar målt mot andre vaksinar. Han treng ikkje ekstremt låge temperaturar ved lagring og transport, og han er derfor enklare å bruke for utviklingsland med avgrensa ressursar og varierande infrastruktur.

AstraZeneca/Oxford-vaksinen fekk i helga nødgodkjenning i India. Det indiske selskapet Serum Institute, den største vaksineprodusenten i verda, har inngått ein avtale om å produsere ein milliard dosar av vaksinen.