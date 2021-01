Dommar seier nei til utlevering av Julian Assange

utenriks

– Det samla inntrykket er av ein deprimert og somme gonger fortvila mann som fryktar for framtida si, sa dommar Vanessa Baraitser då ho måndag summerte opp dokumentasjonen på at Assange skadar seg sjølv og har sjølvmordstankar, ifølgje BBC.

Avgjerda vart møtt med jubel utanfor rettssalen i London, der støttespelarane til Assange hadde møtt fram med plakatar og slagordet «Set Assange fri».

Inne i rettssalen tørka Assange panna, medan trulova Stella Moris brast i gråt og vart omfamna av Wikileaks-redaktør Kristinn Hrafnsson.

Dommaren Baraitser konkluderte med at ei utlevering vil vere eit for hardt tiltak mot 49-åringen.

Ho fastslår òg at Assange både er intelligent nok og bestemt nok til å omgå eventuelle tiltak som skal hindre sjølvmord.

USA ankar

Den amerikanske regjeringa varsla kort tid etter kunngjeringa at ho vil anke rettsavgjerda. Dermed kan det framleis vere lenge til saka blir avgjord.

Forsvararen til Assange vil på si side be om at han blir lauslaten frå høgtryggingsfengselet ved London, der han har sete innesperra i over halvtanna år.

Mange hadde på førehand venta at dommaren ville gå for utlevering, blant dei var òg støttespelarane til australiaren.

Alvorleg tiltale

USA har kravd Assange utlevert for å stille han for retten for spionasje og datainnbrot etter lekkasjen av tusenvis av hemmelegstempla amerikanske dokument for ti år sidan.

Tiltaleavgjerda består av 18 punkt og kan i verste fall gi Assange ein dom på opptil 175 år. Amerikansk påtalemakt har likevel insistert på at han ikkje risikerer meir enn mellom fire og seks år i fengsel.

Dokumenta vart lekne av den tidlegare forsvarsanalytikaren Chelsea Manning, og materialet vart brukt til oppslag i store medium verda over i 2010 og 2011.

Presse- og ytringsfridomsorganisasjonar reknar Assanges arbeid som gravejournalistikk, og han har òg sterk støtte i FN, som meiner at han dei siste åra har vorte utsett for torturliknande forhold medan han har sete varetektsfengsla i eit høgtryggingsfengsel utanfor London.

Den britiske dommaren konkluderer likevel med at handlingane til Assange, dersom dei blir beviste, ikkje blir verna av retten til ytringsfridom.

– Politisk motivert

USA har argumentert for at Assange sette livet til andre i fare ved å publisere leken løyndomstempla informasjon om mellom anna USAs krigar i Irak og Afghanistan.

Det avviser forsvararane hans, og Assange meiner at saka er politisk motivert.

Han har òg vore fleire år i Ecuadors ambassade i London for å unngå utlevering til Sverige, sidan han frykta at han ville bli utlevert vidare til USA.

I Sverige var han mistenkt for valdtekt og seksuelle overgrep, men saka er no lagd bort. Assange insisterer på at det var snakk om frivillig sex.