Dette står på spel i valet i Georgia

Dei republikanske senatorane David Perdue og Kelly Loeffler må begge stille til val på nytt. Det er fordi ingen av dei fekk over 50 prosent av stemmene 3. november. I Georgia er regelen at det då blir omkamp blant kandidatane med flest stemmer.

Dei to blir utfordra av Jon Ossoff og Raphael Warnock, som har samla inn enorme summar til valkampen.

Delstaten stemmer tradisjonelt republikansk, men Demokratane håpar å dra fordel av Bidens knappe siger over Donald Trump i presidentvalet i Georgia.

Her er ei oversikt over kandidatane og kva som står på spel.

Republikanarar frå næringslivet

Perdue vart først valt inn som ein politisk nykommar i Senatet 2014. Han kom frå næringslivet og hadde mellom anna vore administrerande direktør for Reebok.

I den første perioden sin vart han kjend som ein av Trumps fremste forsvararar i kammeret.

I 2019 gav den andre senatoren frå Georgia seg som folkevalt då helsa svikta. Guvernøren i delstaten utnemnde Loeffler til å erstatte han, men ho måtte stille til val i november for å kunne sitje dei siste to åra av perioden til forgjengaren.

Blant dei rikaste

Til liks med Perdue har Loeffler bakgrunn frå næringslivet. Før ho vart politikar, jobba ho ved Intercontinental Exchange, eit selskap som driv den største aksjemarknaden i verda i New York og som ektemannen hennar grunnla.

Loeffler er blant dei rikaste i Senatet. Ho har brukt over 170 millionar kroner frå eiga lomme og eige privatfly i valkampen.

Dokumentarfilmskapar

Ossoff og Warnock kjempar på si side ein hard kamp for å bli dei første demokratane til å vinne eit senatsval i Georgia på 20 år.

Om han skulle slå Perdue, blir 33 år gamle Jon Ossoff den yngste medlemmen i Senatet. Ossoff starta i politikken medan han gjekk på college. Studenten vart praktikant i Representantens hus for John Lewis, borgarrettshelten som døydde i sommar.

Ossoff driv i dag eit dokumentarfilmselskap. Han stilte til val i Huset i 2017 og tapte, sjølv om han samla inn store valkampmiddel.

Berømt pastor

I kampen om Loefflers senatsplass slo demokratiske leiarar tidleg ring om Raphael Warnock. Han er pastor i Atlanta-kyrkja der Martin Luther King Jr. preika og er ein av Georgias mest kjende svarte prestar.

Warnocks aktivisme frå preikestolen har han vidareført i valkampen. Overskrifter er reform av det strafferettslege kausjonssystemet og utviding av veljarrettar. Dei til tider flammande talane til pastoren har dessutan gitt ammunisjon til politiske angrep frå republikanarar.

Korleis gjekk valet?

I valet i november fekk Perdue 88.000 fleire stemmer enn Ossoff. Ein libertariansk kandidat tok sin del av veljarane, og med 49,7 prosent av stemmene glapp sigeren akkurat for Perdue.

I spesialvalet på Loefflers sete var det tidleg klart at det vart omval. Georgias lover tillét nemleg heile 20 kandidatar frå begge parti å stille. Loeffler og Warnock gjekk til topps, men ingen av dei fekk meir enn ein tredel av stemmene.

Kva står på spel?

Om både Perdue og Loeffler tapar, mistar Republikanarane fleirtalet som dei i seks år har hatt i Senatet.

I valet i november beheldt Republikanarane 50 plassar, medan Demokratane har 48. Berre dei to plassane frå Georgia står framleis på spel.

Om anten Perdue eller Loeffler vinnar, beheld Republikanarane kontrollen. Men dersom både Ossoff og Warnock skulle gå sigrande ut, vil partia stå med 50 senatorar kvar.

Dermed blir kontrollen vippa over til Demokratane. Det er fordi påtroppande visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme ved voteringar som endar uavgjort.

Forsvarslinje

Det kan utgjere ein enorm forskjell for Biden, sidan Demokratane i det scenarioet vil kontrollere begge Kongressens kammer.

Perdue og Loeffler har òg teikna eit bilete av seg sjølve som siste forsvarslinje mot demokratisk kontroll over Washington. Men sluttprosedyrane deira i valkampen har vorte kompliserte av Trump.

I romjula gav han støtta si til Demokratanes krav om ei eingongsutbetaling på 2.000 dollar til amerikanarar under pandemien. Det er eit beløp dei fleste republikanarar i Kongressen er imot.

Men både Loeffler og Kelly har sagt at dei støttar kravet til Trump om meir pengar etter at dei i månadsvis har kalla demokratane for pengesløsande sosialistar.

Store pengesummar

Ossoff og Warnock peikar på at rivalane ikkje har gjort nok for å prøve å tvinge fram ei avstemming om større kriseløyvingar.

Dei to demokratane skal ha samla inn over 850 millionar kroner kvar til valkampen dei siste to månadene. Det er langt meir enn dei sitjande to republikanarane, som skal ha fått inn under 600 millionar kvar.

Mange førehandsstemmer

Samtidig har millionar av Georgias veljarar førehandsstemt. Trass i pandemien og juleferien har over 2,8 millionar alt stemt, anten fysisk eller per post. Det er over halvparten av alle stemmene som vart avlagde i delstaten i november.

Over 30 prosent av førehandsstemmene har komme frå svarte veljarar som i overvegande grad stemmer demokratisk, ifølgje analytikar Ryan Anderson. Over 110.000 veljarar som ikkje stemde i november, har dessutan gitt frå seg stemme denne gongen.

