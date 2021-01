utenriks

Utvidinga inneber at mange butikkar og restaurantar må halde stengt tidlegast fram til den datoen. Nedstenginga i landet skulle eigentleg slutte 18. januar.

Regjeringa har òg lagt på is fleire planar om oppmjuking. Det gjeld mellom anna høvet for at folk som har testa negativt, mellom anna kunne nytte seg av enkelte butikkar.

Etter å ha lempa på koronarestriksjonar inn mot julehøgtida, stramma Austerrike endå ein gong til i romjula.

