Alibaba-grunnleggjar Jack Ma har forsvunne frå offentlegheita

utenriks

Jack Ma er ein av superheltane i Kina når det gjeld vellykka forretningsdrift. Men etter at han heldt ein tale i Shanghai i slutten av oktober, der han skulda kinesiske styresmakter for å hindre den teknologiske utviklinga med altfor mange reguleringar, har han forsvunne frå offentlegheita, ifølgje fleire medium, mellom dei britiske Financial Times.

I slutten av november skulle han ha delteke som jurymedlem i TV-showet «Africa's Business Heroes», men han kom ikkje.

Bilete av han vart fjerna på nettsida til programmet, og han var heller ikkje med på trailerane til programmet. Under finalen var Jack Ma bytt ut med ein annan medarbeidar frå netthandelsselskapet hans, Alibaba.

At han tilsynelatande har forsvunne frå offentlegheita, har ført til spekulasjonar om han blir straffa av den kinesiske regjeringa for dei kritiske utsegnene sine i talen i Shanghai, der han òg stempla dei kinesiske bankane for å vere gammaldagse pantelånarar.

Børsnotering stansa

Talen vart lagd ut på sosiale medium, og ifølgje Wall Street Journal skal president Xi Jinping har reagert med raseri.

Like etter vart den planlagde børsnoteringa av Alibabas selskap for betalingstenester, Ant Group, stansa.

Noteringa låg an til å bli verdas største gjennom tidene med ein verdi på over 300 milliardar kroner. Børsnoteringa ligg framleis på is, samtidig som kinesiske styresmakter no granskar Alibaba for det som blir mistenkt å vere ei ulovleg monopolstilling.

Dette har ført til at Jack Mas formue har rasa i takt med at Alibabas børsverdi har falle med 12 prosent den siste månaden.

Formuen minkar

Ma, som tidlegare var Kinas rikaste person, har no hamna på fjerdeplass etter at drygt 12 milliardar dollar av formuen hans har fordunsta på to månader.

Når det gjeld den påståtte forsvinninga hans, så finst det ikkje noko meir utførleg svar enn kva ein av medarbeidarane i Alibaba seier til Financial Times. Ma kunne ikkje vere med i TV-showet på grunn av ein «skjemamessig konflikt» lyder forklaringa.

Jack Ma har til no òg hatt ei høg stjerne i det kinesiske kommunistpartiet, og han har ofte vorte brukt som representant for landet.

Mellom anna møtte han statsminister Erna Solberg (H) i mars etter å ha levert store mengder smittevernutstyr til Noreg.

(©NPK)