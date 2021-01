62 med koronasmitte på dansk sjukeheim

utenriks

– Det er vanskeleg for meg å stå inne for den pleie og omsorg som vi kan gi til våre demensramma borgarar, slik situasjonen er akkurat no, seier Tina Grove, konstituert demenssjef i Aarhus kommune, til dansk TV 2.

– Vi manglar faglært personale som kan ta vare på pleie av borgarane våre på denne heimen på forsvarleg vis, seier ho.

Smitteutbrotet på Plejehjemmet Demenscentrum starta helga før jul. I første omgang var det ein enkelt symptomfri tilsett, som testa positivt.

– Eg meiner at vi har gjort alt vi kunne, i tett samarbeid med Styrelsen for Patientsikkerhed og vår eigen organisasjon. Men dette viruset finn dessverre sin veg, og plutseleg hadde vi medarbeidarar eller pårørande som var smitta utan å vite det. Og så kjem det inn i heimen, seier Grove.

– Eg er djupt ulykkeleg over situasjonen og verkeleg bekymra for den kommande tida. Eg fryktar at det kan komme til å koste menneskeliv, og eg er òg bekymra for mine tilsette, seier ho.

Ho opplyser at nokre av dei demente bebuarane på sjukeheimen er redde og har problem med å forstå kvifor medarbeidarar no er iførte verneutstyr frå topp til tå.

Førre veke var 116 av Danmarks sjukeheimar ramma av koronavirus.

Helseminister Magnus Heunicke forventar at alle sjukeheimsbebuarar som ønskjer vaksine, vil vere ferdig vaksinerte innan utgangen av januar.

(©NPK)