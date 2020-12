Britane vaknar opp til utanforskap

utenriks

Bortsett frå glede, sinne eller resignasjon – avhengig av politisk ståstad – merka dei fleste britar lite då dei slutta å vere EU-medlemmer 1. februar. Forandringane kjem når det nye året ringjer inn og britane blir ringde ut av alle fellesordningane.

1. Hugs pass og forsikring

Det er slutt på å kunne reise heilt fritt til kontinentet. Britar som vil besøkje EU, må sjekke at passet er gyldig i minst seks månader og at dei har forsikring. Det europeiske helsekortet gjeld ikkje lenger. Dei kan heller ikkje stå i EU-køen eller bruke sjølvbetente automatar i passkontrollen, no er dei ein del av «andre nasjonalitetar» i passkøen.

Kjæledyr må ha veterinærattest. Bilistar må ha internasjonalt førarkort i tillegg til det britiske.

2. Roaming og strøyming

Garantien om at det ikkje skal koste noko meir å bruke telefonen så lenge ein held seg i EU- og EØS-området, gjeld ikkje for britane. Førebels er det ingen operatørar som har varsla at dei vil innføre dyre roamingavgifter att.

I tillegg risikerer britar på tur at dei ikkje får tilgang til strøymetenester, slik EU-borgarar – og nordmenn – får innanfor EU/EØS.

3. Vend heim i tide

Utan fri rørsle mellom landa må britane passe på at dei ikkje oppheld seg i EU i meir enn 90 dagar dei siste 180 dagane.

Dei kan heller ikkje utan vidare busetje seg i eit europeisk land og byrje å jobbe der. Frå no av må dei følgje dei same reglane som alle andre som kjem utanfrå.

Desse avgjerdene kan bli vanskelege for ein del britar med feriehus i eit EU-land eller dei som pendlar mellom Storbritannia og kontinentet. For Irland gjeld eigne reglar, og britane kan framleis besøkje naboøya så mykje dei lystar.

Det blir heller ikkje fritt fram for EU-borgarar å flytte til Storbritannia.

4. Handel med og utan toll

Handelsavtalen som er ein del av brexitsemja til jula, gjer at det verste grensekaoset blir unngått ved årsskiftet. Toll- og kvotefridom skal gjere handelen så saumlaus som mogleg. Men sjølv om det ikkje skal betalast toll, må varer bli deklarert, noko som betyr meir papirarbeid – og truleg meir tid ved grensa. Den britiske regjeringa anslo i vinter at det vil vere behov for 50.000 nye tollbetjentar.

For dei som berre er på ein fritidstur, blir det igjen moglegheit for taxfreehandel. Det blir ikkje lenger fri import av vin og sprit, men svært sjenerøse kvotar: 4 liter brennevin, 18 liter vin og 42 lit øl. Og ein kartong sigarettar.

5. Vanskelege tenester

Medan den nye avtalen sørgjer for fri og open handel med varer, gjer han lite for tenestesektoren. Det inkluderer finanstenester, som er ein viktig sektor i britisk økonomi. Fritt tilgjenge til kvarandres marknadar krev at begge meiner reglane hos motparten er «tilsvarande» deira eigne. EU har sagt at dei ikkje vil komme med ei slik erklæring før etter årsskiftet.

Ein slik heider kan òg trekkjast tilbake med 30 dagars varsel.

6. Ein lege er ikkje ein lege

Gjensidig heider av profesjonar forsvinn ut døra saman med EU-medlemskapen. Dermed får ikkje ein lege eller tannlege frå Storbritannia automatisk godkjenning i EU eller omvendt. Dette gjeld òg ei rekkje andre yrke.

7. Ingen Erasmus-utveksling

Storbritannia har valt å stå utanfor utvekslingsprogrammet Erasmus. Dermed vil det truleg bli færre britiske studentar ved europeiske universitet og vice versa.

For europearar som vil studere i Storbritannia, blir det òg krav om visum dersom dei skal vere der i meir enn seks månader. I tillegg er det truleg ein del som ikkje har råd til skulepengane når EU-studentar må betale like mykje som andre internasjonale studentar.

8. Nord-Irland

For å sikre ei heilt open grense mellom EU-medlemmen Irland og utmelde Nord-Irland, skal sistnemnde halde fram med å følgje ein del EU-reglar. Det inneber mellom anna at mat som kjem frå England, Skottland eller Wales må sjekkast når han kryssar Irskesjøen, sjølv om han skal til ein annan del av det britiske kongedømmet.

9. Korona

Med den siste koronautviklinga i Storbritannia er det mange land som ikkje ønskjer britane velkommen for tida – med eller utan EU-medlemskap i baklomma. Som såkalla tredjeland får dei heller ingen fordelar når EU diskuterer å opne for innreise frå land utanfor EU/EØS/Schengen.

Næringslivet først

Det er altså mykje som ikkje blir som før når 47 års EU-medlemskap tek slutt. I første omgang er det næringslivet som vil merke endringane, særleg i form av meir papirarbeid.

Så lenge pandemien herjar og reiseverksemda er avgrensa, blir den direkte effekten av brexit truleg mindre merkbar i starten. Men alle som har ein snev av utferdstrong, må etter kvart stelle seg til nye reglar, anten dei vil feriere, studere eller leve ein annan stad i Europa.

