Sydney skjerpar koronarestriksjonane

Talet på gjester ein kan ha i heimen sin på nyttårsaftan, er redusert frå ti til fem, og samlingar utandørs er kutta frå 50 til 30 menneske, opplyser delstatsminister Gladys Berejiklian.

Tiltaka blir innskjerpa etter at seks smitta vart oppdaga utanfor eit nedstengt område nord for byen. Til saman er 147 menneske no smitta i det siste utbrotet.

Sjølv om den ramma delen av byen var stengt ned, forlét eit brudepar i helga området for å gifte seg. Bruda og 20 av gjestene hennar fekk bøter på 1.000 australske dollar kvar.

Det berømte nyttårsfyrverkeriet på brua over Sydney-bukta går sin gang også i år, men nesten utan publikum, sidan berre dei som bur i hamneområdet eller er på hotell, får sjå det med eigne auge dersom dei har vindauge eller takterrassar med utsikt.

Normalt samlar opp til ein million menneske seg for å sjå på det spektakulære fyrverkeriet, men i år må dei halde seg unna hamneområdet, og politiet har sett opp gjerde i parkar og utsiktspunkt i området for å hindre samlingar av tilskodarar.

Berejiklian ber folk bli heime og sjå fyrverkeriet på TV.

