Putins brev til Merkel: Håpar på betre forhold

– Forholdet mellom Russland og Tyskland er viktig for begge folka våre og har stor betydning for stabiliteten og tryggleiken på det europeiske kontinentet, skreiv Putin i brevet, ifølgje ei fråsegn frå Kreml.

Putin la til at han håpar landa kan samarbeide for å takle utfordringane for neste år.

Fleire hendingar har tært på forholdet til Tyskland, mellom anna årets forgifting av russiske Aleksej Navalnyj, dataangrepet mot Tysklands nasjonalforsamling i 2015 og annekteringa av Krimhalvøya i 2014.

Brevet til Merkel er blant fleire titals brev Putin har sendt. Andre mottakarar er USAs president Donald Trump og hans påtroppande etterfølgjer Joe Biden.

