Første runde unnagjort for brexit under maratondag i Parlamentet

Saka er venta å passere alle stadium under ein sjeldan maratondag i Parlamentet. I den første avstemminga stemde 521 representantar for, medan 73 vende tommelen ned. Dei skotske nasjonalistane og liberaldemokratane stemde imot.

– Brexit er ikkje avslutninga, men ei byrjing. No er det ansvaret vårt å sørgje for at vi får det beste ut av den makta vi har vunne att, av dei verktøya vi har teke tilbake, sa statsminister Boris Johnson under debatten.

Ekstraordinært

Parlamentet er kalla inn til ekstraordinært romjulsmøte for å ratifisere avtalen så han kan byrje å gå frå nyttår. Statsminister Boris Johnsons konservative har fleirtal i Underhuset, og det er venta at lovforslaget som formaliserer avtalen med EU blir vedteke.

Forslaget blir omtalt som lov om det framtidige forholdet til Den europeiske union.

– Vi har berre éin dag igjen av overgangsperioden, og dette er den einaste avtalen vi har. Han er eit grunnlag å byggje på i åra som kjem, sa Labour-leiar Keir Starmer før han og resten av partiet gav regjeringa støtta si.

Overhuset neste

Parlamentsleiar Lindsay Hoyle sette i gang debatten etter å ha takka staben i nasjonalforsamlinga som har gjort det mogleg å samle dei folkevalde midt i romjula og medan landet er underlagd strenge restriksjonar. Fleire parlamentarikarar deltek via nettet.

Det er lagt opp til rundt fem timar med debatt og votering i Underhuset før saka blir send til Overhuset ved 16-tida. Når lordar, ladyer og biskopar har sagt sitt – 145 av dei har bede om ordet – går saka tilbake til Underhuset, som har rett til å stemme over eventuelle endringar frå det andre kammeret.

Den siste avstemminga i Overhuset kan komme så seint som ved 23-tida. I så fall vil det formelle samtykket til dronninga innhentast når klokka nærmar seg midnatt i London.

