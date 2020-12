Brexitavtalen signert av EU-toppane i Brussel – dokumenta blir flogne til London

utenriks

Signeringa i Brussel er den seremonielle stadfestinga etter at medlemslanda tidlegare i veka gav det formelle samtykket sitt. EU-parlamentet skal òg behandle avtalen, men det skjer først på nyåret.

Eit fly frå det britiske flyvåpenet skal ta med dokumenta over Kanalen til den britiske statsministeren.

Parallelt med at leiarane set namna sine under avtalen, skal han behandlast i det britiske Parlamentet. Der er det venta at han blir ratifisert etter ein maratondag med debattar og voteringar.

(©NPK)