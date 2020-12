Amerikanske bombefly flaug over Persiabukta

utenriks

Amerikanske styresmakter fryktar at Iran har planar om angripe amerikanske eller allierte mål i nasjonar i Midtausten. Ei høgt plassert kjelde i det amerikanske forsvaret seier til AP at det har komme signal om at Iran førebur eit slikt angrep, og at to B-52-fly vart sende til området som eit svar.

Dei to flya tok av frå ein base i Nord-Dakota, og vende tilbake til basen etter å ha teke turen over Persiabukta.

Amerikanske styresmakter fryktar at Iran, i dagane før president Donald Trump går av, kan komme til gjennomføre ytterlegare gjengjeldingsangrep etter likvideringa av general Qasem Soleimani i januar.

