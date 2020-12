243 nye koronadødsfall registrert i Sverige

utenriks

8.846 personar har fått påvist smitte i Sverige det siste døgnet, noko som betyr at 437.379 personar har testa positivt, viser tal frå Folkhälsomyndigheten. Dei har understreka at dei innrapporterte tala kan vere påverka av heilagdagane i jula, og at det derfor kan vere vanskeleg å trekkje konklusjonar basert på tala.

I Danmark er det registrert 30 dødsfall og 2.783 smittetilfelle det siste døgnet. Ifølgje Statens Serum Institut er totalen oppe i høvesvis 1.256 og 161.230.

926 covid-19-pasientar er onsdag innlagde på danske sjukehus. 136 av dei ligg på intensivavdeling, 87 med respirator.

