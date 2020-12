Rio de Janeiros strender blir stengde på nyttårsaftan

utenriks

Normalt samlast millionar av menneske på Ipanema, Copacabana og dei andre strendene for å feire nyttår med spektakulært fyrverkeri.

Men no forbyr styresmaktene all bilkøyring langs dei 30 kilometrane med kystlinje i byen for å hindre store menneskemengder.

Berre dei som bur i nærliggjande nabolag, vil få lov å spasere i området nyttårsaftan, medan andre kan få bøter på opp til 25.000 kroner.

Brasil har det nest høgaste dødstalet i pandemien i verda etter USA – 191.000. Berre i Rio har over 15.000 menneske døydd av viruset.

(©NPK)