Representanthuset stemte for høgare kontantbetaling

Dei innfrir dermed kravet til president Donald Trump om å auke utbetalinga frå 600 dollar som var ein del av den enorme krisepakken på 900 milliardar dollar han motvillig signerte søndag.

Vedtaket blir no sendt til det republikansk-kontrollerte Senatet, der det er uvisst om det blir vedteke.

Stemmetala var 275 mot 134, men avstemminga splitta republikanarane, som fryktar auka utgifter som aukar budsjettunderskotet.

Men 44 republikanarar valde å imøtekomme Trumps krav og støtta det demokratiske forslaget.

Kompromiss

Krisepakken var eit kompromiss som vart oppnådd før jul etter mange månaders harde forhandlingar. Men Trump drygde nesten ei veke med å signere det fordi han ville ha ei høgare kontantbetaling.

At Trump drygde så lenge med å signere lova, innebar at fleire program for ekstra arbeidsløysetrygd gjekk ut i helga.

Det betyr at det kan gå fleire veker før programma kjem i gang igjen, og at fleire millionar arbeidslause amerikanarar mistar fleire veker med trygd dei sårt treng.

Speakeren i Representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, sa før avstemminga at republikanarane hadde valet mellom å stemme for ei høgare utbetaling og å nekte amerikanarane hjelpa dei treng.

Uklart i Senatet

Leiaren for republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, har ikkje sagt noko om korleis Senatet skal handtere vedtaket, men senatsleiaren for demokratane, Chuck Schumer, krev ei avstemming allereie tysdag.

– Det er stor støtte for desse nødsjekkane på 2.000 dollar frå alle kantar av landet. McConnell må sørgje for at republikanarane ikkje står i vegen for å hjelpe amerikanske arbeidarar og familiar som roper på hjelp, sa Schumer.

Krisepakken som Trump signerte søndag, inneber at alle amerikanarar som tener opp til 75.000 dollar (cirka 650.000 kroner) i året, får ein sjekk på 600 dollar, pluss 600 dollar per mindreårig barn.

Milliardar blir delte ut

Den gir òg arbeidslause ei tilleggstrygd på 300 dollar i veka og nærare 300 milliardar dollar i lønnsstøtte til små og mellomstore bedrifter.

Flyselskap, postvesenet, skular, bønder og matprogram for fattige er òg tilgodesett med pengar, i tillegg til middel til vaksinedistribusjon. Pakken inneber òg ei forlenging av eit forbod mot å kaste ut leigebuarar som ikkje klarer husleiga.

I kompromissa som demokratane måtte godta, fekk dei ikkje gjennomslag for store midlar til kampen til delstatar og lokale styresmakter mot pandemien. Men dei lovar meir støtte når Joe Biden har overteke som president.

