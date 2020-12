Rekordmange koronapasientar på britiske sjukehus

utenriks

– Helsearbeidarar står igjen midt i stormauga slik dei gjorde i vår, seier leiaren for det britiske helsevesenet NHS, Simon Stevens.

Britiske styresmakter skuldar på den nye muterte virusvarianten, som blir anteken å vere meir smittsam enn den som har sirkulert så langt. Nesten halvparten av befolkninga i Storbritannia er no underlagd svært strenge smitteavgrensingstiltak i eit forsøk på å få bukt med smittespreiinga.

Stevens seier at vaksinasjonen gir håp, og at det blir anslått at alle sårbare personar vil vere vaksinerte før våren er omme.

(©NPK)