Löfven drog på kjøpesenter i jula – hadde oppmoda til å unngå trengsel

utenriks

– Han var der i eit planlagt ærend, seier presserådgivaren til statsministeren Mikael Lindström til avisa Expressen.

Löfven besøkte kjøpesenteret Gallerian i sentrum av Stockholm 20. desember. 18. desember oppmoda den svenske regjeringa folk til å unngå trengsel.

– Eg håpar og trur at alle i Sverige forstår alvoret, sa Löfven mellom anna då.

I tilrådingane til Folkhälsomyndigheten står det mellom anna at både individ og verksemder har ansvar for å unngå trengsel, og at butikkhandel bør avgrensast.

Lindström seier at Löfven ikkje handla julegåver, men vil ikkje gå nærare inn på kva statsministeren gjorde.

Justisminister Morgan Johansson har måtta beklage at han var på eit kjøpesenter i Lund i romjula. Han sa at han hadde opptredd uforsiktig, noko òg statsminister Löfven sa seg samd i.

