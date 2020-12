Fem stadfesta omkomne i kraftig jordskjelv i Kroatia

utenriks

I tillegg melder kroatiske styresmakter om minst 20 skadde etter skjelvet på tysdag. Blant dei omkomne er fleire barn. Den første som vart stadfesta omkomme, var ei tolv år gammal jente.

Jordskjelvet gjekk spesielt hardt ut over Petrinja, ein by med 25.000 innbyggjarar sentralt i landet, cirka 6 mil søraust for hovudstaden Zagreb. Fire av dei omkomne var i landsbyar like ved byen.

– Petrinja sentrum slik det var, eksisterer i lengre, melder rikskringkastinga HRT, som også oppgir at menneske er innestengde i samanrasa bygningar.

– Som Hiroshima

Ordføraren i byen, Darinko Dumbovic, seier at byen er heilt øydelagd.

– Dette er som Hiroshima, halvparten av byen eksisterer ikkje lenger, fastslår han.

– Det er heilt forferdeleg. Det er fleire døde og skadde. Eit barn døydde på torget. Sentrum er heilt øydelagt, seier ein ingeniør i byen til 24sata.hr.

Ein annan innbyggjarar, Marica Pavlovic, seier til nyheitsbyrået AP at skjelvet kjendest som verre enn krig.

Ordføraren opplyser at det no gjeld å redde liv.

– Vi sleper folk ut av bilane, vi veit ikkje kor mange som er ramma, det er døde og skadde, seier Dumbovic.

Truleg få nordmenn i landet

Noregs fungerande ambassadør i Kroatia Homma Latif var på ambassaden med fleire tilsette då skjelvet hende. Ho fortel at bygningen og lampene byrja å riste. Så langt har ingen nordmenn kontakta ambassaden.

– Vi jobbar framleis med å kartleggje omfanget av nordmenn som er til stades, men på grunn av pandemien er det nok eit redusert tal nordmenn i Zagreb, seier ho til NRK Dagsnytt.

Ute på gatene i hovudstaden braut det ut panikk då skjelvet ramma, melder AFPs journalist på staden.

Den kroatiske seismologen Kresimir Kuk seier at jordskjelvet var «ekstremt kraftig» og at det var mykje kraftigare enn skjelvet på måndag, og også kraftigare enn jordskjelvet som førte til store øydeleggingar i vår.

Kroatar blir no åtvara mot å opphalde seg i gamle bygningar som kan bli ramma av moglege etterskjelv.

Straumen i store delar av landet er dessutan borte.

To dagar på rad

Også måndag vart området ramma av eit jordskjelv, som vart målt til 5,2. Ingen mista livet i dette skjelvet. Skjelvet på tysdag var langt kraftigare – styrken vart målt til 6,3.

– Sterkt jordskjelv igjen. Situasjonen i Petrinja er veldig alvorleg. Røde Kors sitt kriseteam er på banen, skriv lokale Røde Kors i ei Twitter-melding.

Ifølgje Det europeiske seismiske institutt er episenteret til jordskjelvet 46 kilometer søraust for Zagreb.

TV-bilete frå Petrinja viser ein bygning som har kollapsa over ein bil, og brannmannskap som jobbar med å leite gjennom vrakrestar. Det skal ha vore ein person i bilen då bygningen kollapsa over han.

Ein video delt av Røde Kors viser fleire bygningar som har kollapsa i Petrinja.

Ristingar i naboland

I den slovenske hovudstaden Ljubljana rista parlamentsbygningen kraftig som følgje av skjelvet, og politikarane måtte søkje tilflukt, viser ein video frå nasjonalforsamlinga.

Ljubljana ligg nesten 200 kilometer unna. Slovenia stengde ned atomkraftverka sine som eit tryggingstiltak etter jordskjelvet. Det er ikkje noko som tyder på at atomkraftverka er skadde.

Skjelvet kunne òg merkast i Sarajevo, nesten 400 kilometer unna, melder bosniske medium.