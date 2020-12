England kan få endå strengare koronarestriksjonar

utenriks

I utgangspunktet definerte regjeringa tre nivå, men innførte nyleg eit nytt nivå 4 i London og Søraust-England. No ser det ut til at sjølv det ikkje er nok til å få bukt med smitten. Dermed kan det komme endå eit nivå, antydar ei regjeringskjelde overfor avisa Daily Mirror.

Den nye koronavarianten, som ser ut til å vere meir smittsam, er ein av grunnane til at eit mogleg nivå 5 blir vurdert, skriv The Guardian. Ifølgje ein analyse frå London School of Hygiene and Tropical Medicine risikerer ein å ikkje få reproduksjonstalet (R) ned under 1 i England, sjølv om nivå 4 blir innført i heile landet heilt til slutten av januar.

Nivå 4 betyr at folk må halde seg heime og ikkje møte nokon som er utanfor eigen kohort eller boble. Ein har framleis lov til å møte éin annan person utandørs. Alle butikkar som ikkje sel nødvendige varer, må halde stengt. Det er ikkje lov å reise inn eller ut av område på nivå 4, og det er ikkje lov å overnatte borte frå heimen.

Det har ikkje komme nokon skildringar av kva eit mogleg nivå 5 vil innebere, men ei moglegheit kan vere å stengje skular og gå over til fjernundervisning for dei fleste av elevane.

