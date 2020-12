utenriks

Etter at dei to EU-sjefane har signert avtalen, er det venta at den britiske statsministeren Boris Johnson skal signere han.

Den etterlengta brexitavtalen kom endeleg i hamn i 16-tida julaftan norsk tid. 1. januar 2021 tek overgangsperioden slutt, og Storbritannia er heilt ute av EUs ordningar og system.

Det britiske parlamentet kjem saman onsdag, og det er venta at avtalen òg går gjennom der.

(©NPK)