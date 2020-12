Danmark forlengjer nedstenging til 17. januar

utenriks

På ein pressekonferanse tysdag kveld opplyste Frederiksen at alle dei noverande restriksjonane blir forlengde frå 3. til 17. januar, og at danske skulebarn, også dei yngste, skal ha heimeundervisning i denne perioden.

– Lyset og håpet er tent med vaksinen, men vi veit at det framleis er nokre harde månader føre oss, sa Frederiksen då ho innleidde pressekonferansen.

Restriksjonane inneber at alle restaurantar, barar, kulturinstitusjonar, kjøpesenter og andre butikkar må halde stengt i to veker meir enn kva som tidlegare er varsla. Dei einaste unntaka er apotek og supermarknader. Samtidig kan restaurantar framleis selje hentemat.

Det er berre lov at ti personar kjem saman i det offentlege rommet.

Ber om dempa nyttårsfeiring

Frederiksen oppmoda òg danskane til å unngå ei vanleg nyttårsfeiring og eventuelt avlyse avtalar for å unngå meir smitte. Ein bør berre vere saman med personar i eigen husstand og personar i den næraste omgangskrinsen, understreka ho.

Ifølgje statsministeren bør alle vere heime så mykje som mogleg for å bryte smittekjedene.

– Vi har før vist at vi kan, derfor veit vi at det kan la seg gjere, sa ho.

Ifølgje Frederiksen kjem alle offentlege tilsette som kan, til å jobbe heimanfrå dei neste tre vekene, og private tilsette blir oppmoda til det same.

Feil veg

Både talet på koronasmitta, dødsfall og sjukehusinnleggingar går feil veg hos danskane. Tysdag var 900 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus, noko som er rekordhøgt og over tre gonger så mange som for fire veker sidan. Landet rapporterte òg om 22 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet.

Det har samtidig vore ein kraftig auke i smitten på sjukeheimane i landet, spesielt i København-regionen.

På pressekonferansen deltok òg direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, som fortalde at det i Danmark til no er funne 46 stadfesta tilfelle av det muterte koronaviruset som først vart oppdaga i Storbritannia.

Færre testa seg

Ullum kunne òg opplyse at testaktiviteten fall til ein firedel under julehøgtida.

– Det gjer at det er svært vanskeleg å vurdere kvar vi er i epidemien. Det gjer at vi ikkje kan sjå bort frå at vi er på ein stigande kurve igjen, sa han.

Ifølgje Frederiksen vil styresmaktene bruke ei ekspertgruppe til å vurdere korleis samfunnet bør opnast opp igjen når den tid kjem.

– Akkurat no er vegen dit dessverre lang, sa statsministeren.

(©NPK)