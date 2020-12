Barnier vil tilbake til fransk politikk

utenriks

I oktober 2016 fekk den tidlegare ministeren og EU-kommissæren i oppdrag å forhandle med britane om utmeldinga frå EU. Julaftan var fire år med intense forhandlingar og to store avtalar over, og no har franskmannen vendt blikket heimover.

– Eg vil bruke den energien eg framleis har til å arbeide for landet mitt. Eg vil sjå kvar eg kan vere til nytte, seier Barnier til radiokanalen France Info.

Barnier blir ikkje å finne ved president Emmanuel Macrons side, men vil støtte det konservative partiet Republikanarane, slik han gjorde før han drog til Brussel.

– Eg vil bidra til gjenreisinga av den politiske familien min og den politiske debatten i Frankrike.

På spørsmål om han har ambisjonar om å stille i presidentvalet i 2022, svarer Barnier – som fyller 70 i januar – unnvikande og seier han berre er «ein patriot og europear».

Barnier har ein mangslungen statsrådskarriere bak seg og har mellom anna vore europaminister og utanriksminister. Den siste posten i Paris var som fiskeriminister før han vart EU-kommissær for den indre marknaden i 2010.

(©NPK)