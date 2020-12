737 Max blir sett i trafikk igjen i USA

utenriks

Flyginga vil gå frå Miami til New York tysdag og 100 passasjerar skal vere med. Amerikanske luftfartsstyresmakter godkjende Boeing 737 Max for flyging igjen i midten av november.

Flytypen vart tidlegare i desember sett i trafikk igjen i Brasil. Boeing 737 Max-flya kan truleg òg ta opp att flygingar i Europa på nyåret etter at EUs byrå for flytryggleik sa at flya er trygge.

Årsaka til at flya vart sette på bakken over heile verda i mars 2019, var to ulykker som kravde til saman 346 liv. I begge flystyrtane var det ein einskild sensor som førte til at flynasen plutseleg vende nedover utan at flygarane greidde å vinne att kontrollen.

