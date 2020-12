Uviss framtid for Boeing

utenriks

Tilsette til flyprodusenten i delstaten Washington nordvest i USA fryktar for framtida. Ifølgje leiaren for fagforbundet til ingeniørane, Ray Goforth, er det ei kjensle av frustrasjon og uvisse som pregar arbeidarane.

Selskapet fekk seg ein alvorleg knekk som følgje av dei to flystyrtane med 737 Max-modellen i 2018 og 2019. Deretter ramma pandemien, og i år har gjelda til selskapet hopa seg opp samtidig som kontantane har runne ut.

Produksjonen måtte kuttast betydeleg, og om lag 13.000 arbeidsplassar gjekk tapt ved anlegget til selskapet i Everett i Washington.

Frå mars neste år skal dessutan monteringa av flyet 787 ikkje lenger gå føre seg i Everett. Alt blir flytta til anlegget selskapet har i Sør-Carolina.

Airbus veks

For fem år sidan var marknaden for mellomstore passasjerfly delt omtrent likt mellom Boeing og den europeiske rivalen Airbus. No har Airbus sikra seg ein del på 60 prosent.

Goforth hevdar at alt pratet om at Boeing forlèt Everett er overdrive. Samtidig meiner han at leiinga bør forsikre folk i regionen om at det framleis er mogleg å satse på ein karriere i Boeing.

Ingen frå toppleiinga i selskapet har likevel vilja stille til nyttårsintervju i år, og flyekspertar meiner det er sannsynleg at endå fleire arbeidsplassar vil forsvinne framover.

– Må utvikle nytt fly

– Dei dårlege nyheitene er at det ikkje er gode vilkår for arbeid dei neste åra, seier Ron Epstein, flyindustri-analytikar ved Bank of America.

Eit ekspertpanel konkluderte nyleg med at Boeing berre kan vinne att fortidas stordom dersom selskapet lanserer ein ny flymodell i 2023. Men med stigande gjeld og mindre kontantbehaldning synest investeringar i utviklinga av ein ny modell langt unna.

Tidlegare toppsjef i konkurrenten Airbus, John Leahy, meiner likevel at Boeing er nøydd til å leggje planar for eit heilt nytt fly dersom selskapet skal behalde marknadsposisjonen sin.

– Dei må ikkje snakke om det, dei må jobbe med det, seier han.

(©NPK)